Jonathan Coachman | Far vincere il titolo a Goldberg contro Gunther sarebbe un grave errore

Se Goldberg affrontasse Gunther per il titolo, Jonathan Coachman avverte: sarebbe un grave errore. Il rischio? La reputazione di Gunther in WWE potrebbe essere compromessa, minando il suo ruolo di vero Ring General. Con la sua recente vittoria a Monday Night Raw e la sfida di Goldberg, il destino del campione sembra segnato, ma se il passato insegna qualcosa, una vittoria schiacciante per Goldberg potrebbe mettere tutto in discussione...

Secondo un vecchio conoscitore del wrestling, la reputazione di Gunther in WWE sarebbe a rischio. Il Ring General ha recentemente sconfitto Jey Uso a Monday Night Raw per conquistare il World Heavyweight Championship per la seconda volta nella sua carriera. La scorsa settimana, nel red brand, l’austriaco è stato sfidato da un rientrante Goldberg, il quale gli ha comunicato che sarebbe stato il suo prossimo avversario e che i due si sarebbero affrontati in occasione di Saturday Night’s Main Event nella cittĂ natale dell’Hall of Famer, Atlanta, Georgia. La compagnia ha poi annunciato che lo scontro sarebbe stato valido per il World Heavyweight Championship, una decisione che è stata criticata da molti fan e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jonathan Coachman: “Far vincere il titolo a Goldberg contro Gunther sarebbe un grave errore”

