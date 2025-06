Jon Bernthal tornerà nei panni di The Punisher per Spider-Man | Brand New Day

Il mondo dei supereroi si prepara a un grande ritorno: Jon Bernthal tornerà nei panni di The Punisher in Spider-Man: Brand New Day, portando nuovamente l'energia e la complessità di Frank Castle sul grande schermo. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua interpretazione nella serie Netflix, Bernthal si appresta a rivestire i panni dell’iconico giustiziere in questa entusiasmante avventura Marvel-Sony. La scena è pronta a scaldarsi con nuovi colpi di scena e azione pura.

Come riportato da Variety, Jon Bernthal vestirà nuovamente i panni del giustiziere in Spider-Man: Brand New Day, la prossima avventura del personaggio lanciato da Sony e Marvel. Bernthal ha vestito per la prima volta i panni di Punisher, alias Frank Castle, nella serie Netflix del 2016 Daredevil, diventando uno dei personaggi preferiti dai fan prima di recitare nella sua serie spin-off The Punisher nel 2017, che è andata in onda per due stagioni. Recentemente è tornato a interpretare il ruolo all’inizio di quest’anno nella serie Disney+ Daredevil: Rinascita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

