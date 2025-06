Jessica Jones | i Marvel Studios pensano a una nuova serie tv dedicata all' eroina dark

I Marvel Studios stanno sognando in grande: una nuova serie TV dedicata a Jessica Jones, l'eroina dark dell'universo Marvel, potrebbe presto diventare realtà. Dopo il ritorno di Krysten Ritter nel ruolo in Daredevil: Born Again, le voci su un progetto tutto suo si fanno sempre più insistenti. L’idea di esplorare le oscure sfumature di Jessica promette di arricchire ulteriormente il Marvel Cinematic Universe, lasciando i fan in trepidante attesa di scoprire cosa riserva il futuro.

Secondo nuovi rumor, i Marvel Studios starebbero considerando una nuova serie TV dedicata a Jessica Jones, anticipata dal ritorno di Krysten Ritter nel ruolo in Daredevil: Born Again. Si discute da tempo della possibilità che Krysten Ritter entri ufficialmente nell'MCU, e ora il suo ritorno è finalmente confermato: l'attrice tornerà a vestire i panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Born Again. Ora è stata ventilata l'idea di una nuova serie interamente dedicata all'eroina. Una nuova serie Marvel per Jessica Jones? In passato si era vociferato di un suo possibile cameo in She-Hulk: Attorney at Law o Echo, ma l'idea è poi sfumata, in particolare dopo che Echo è stata riposizionata sotto l'etichetta "Marvel Spotlight".

