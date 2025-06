Jesolo medico si sente male e lascia il turno otto minuti prima della fine del turno | licenziato

Un medico di Jesolo, con una storia di problemi cardiaci, si sente male durante il turno e lascia il servizio otto minuti prima della fine, venendo licenziato. La sua diagnosi di infarto, riconosciuta sul posto, lo ha spinto a recarsi in ospedale per un elettrocardiogramma. Tuttavia, la Croce Verde considera il suo comportamento come una ‘grave inadempienza’. Una decisione che solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze e le responsabilità professionali nel settore sanitario.

