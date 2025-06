Jesolo medico cardiopatico si sente male durante il turno e corre in ospedale | licenziato

Jesolo, il litorale veneziano, è stato teatro di una vicenda che ha scosso la comunità: un medico cardiopatico, durante un turno al Punto di primo soccorso di Ca' Savio, ha avuto un attacco e si è allontanato dall’ospedale prima della fine del turno. La sua scelta, dettata dalle condizioni di salute, ha portato a una causa di lavoro per tutelare la propria dignità professionale. La vicenda mette in luce questioni delicate sulla sicurezza e il benessere dei medici in servizio.

La vicenda risale allo scorso febbraio ed è avvenuta al Punto di primo soccorso di Ca' Savio, sul litorale veneziano. Nel corso di un turno alla Croce Verde il medico, cardiopatico e con quattro bypass coronarici, ha subito un attacco cardiaco, ed ha deciso di allontanarsi dall'ambulatorio quando mancavano 8 minuti alla fine del turno. Da qui la causa di lavoro, a tutela della propria onorabilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jesolo, medico cardiopatico si sente male durante il turno e corre in ospedale: licenziato

