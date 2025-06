Jesolo medico cardiopatico si sente male durante il turno e corre al pronto soccorso | licenziato

Una storia che scuote il cuore della comunità di Jesolo: un medico cardiopatico, già operato al cuore, si sente male durante il turno e corre in pronto soccorso, solo per essere licenziato per una presunta inadempienza. Un episodio che solleva urgenti domande sulla tutela dei professionisti e sulla gestione delle emergenze. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa vicenda che mette a rischio la salute e la dignità di chi salva vite ogni giorno.

Un medico della Croce Verde di Jesolo, già operato al cuore, si è assentato pochi minuti prima della fine del turno per un sospetto infarto. Dopo essersi sottoposto a un ECG, gli è stato comunicato il licenziamento per "grave inadempienza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

