Jeff Bezos si sposa a Venezia | perché questo matrimonio non s’ha da fare

Tra pochi giorni a Venezia si celebrerĂ il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Lusso sfrenato, alberghi a cento stelle completi, ospiti internazionali che sfrecceranno da una parte all'altra della cittĂ in taxi acquatici. Per tre giorni la cittĂ sarĂ semi-paralizzata, semi-privatizzata, mero sfondo di un matrimonio miliardario (solo un dettaglio: la sposa farĂ ben 27 cambi d'abito). Lo sfruttamento così manifesto di una cittĂ fragile e giĂ sofferente per il turismo di massa, da parte di una figura, Bezos, che viene accusata di essere parte attiva nella distruzione del mondo tramite Amazon, è stato messo in discussione da un numero crescente di persone che si sono riunite in queste settimane nei comitati anti-Bezos, composti anche da ambientalisti di Extinction Rebellion e dal comitato No Grandi Navi, con striscioni e cartelli appesi sui ponti di Venezia.