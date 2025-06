Javier Milei ha eliminato il divieto per i civili di acquistare armi semiautomatiche

In un sorprendente movimento che scuote le politiche di sicurezza, il presidente argentino Javier Milei ha deciso di eliminare il divieto per i civili di acquistare armi semiautomatiche, incluso il grosso calibro. Un passo controcorrente rispetto alla maggior parte dei paesi, che stanno rafforzando i limiti sulle armi. Questa decisione apre nuove sfide e riflessioni sulla sicurezza pubblica e sui diritti individuali in Argentina e oltre.

Il presidente dell’ Argentina Javier Milei ha emesso un decreto che annulla il divieto per i civili di acquistare e possedere armi semiautomatiche, anche di grosso calibro. Il provvedimento era in vigore dal 1995, e aveva limitato molto l’utilizzo di questa tipologia di armi, fatta eccezione per l’impiego da parte delle forze armate e pochi altri casi speciali. La decisione di Milei si oppone alla tendenza della maggior parte dei Paesi, che in questi anni hanno ridotto l’accesso alle armi da fuoco, quasi sempre a seguito di stragi. Di recente, anche l’ Austria sta valutando misure più restrittive dopo una sparatoria verificatasi in una scuola di Graz. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Javier Milei ha eliminato il divieto per i civili di acquistare armi semiautomatiche

In questa notizia si parla di: armi - milei - javier - divieto

