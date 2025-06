Jarno Widar commuove al Giro Next Gen | prima aiuta un motociclista poi scoppia a piangere

Il Giro Next Gen 2025 ci ha regalato un’emozione autentica e indimenticabile, in particolare con Jarno Widar. Il giovane talento belga ha dimostrato coraggio e umanità, aiutando un motociclista in difficoltà prima di affrontare una caduta che lo ha messo a dura prova. La sua reazione finale, un pianto liberatorio, ci ricorda quanto lo sport possa toccare il cuore e riscoprire il valore della passione. Continua a leggere

Il Giro Next Gen 2025 ha regalato forte emozioni anche nella penultima tappa di sabato. Protagonista la maglia azzurra Jarno Widar: il 19enne belga della Lotto prima ha avvisato una moto dell'organizzazione di avere uno pneumatico a terra, poi è stato vittima di una brutta caduta. Arrivato al traguardo con quasi 30 minuti di ritardo, si è isolato ed è scoppiato a bordo strada in un pianto inconsolabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

The Jerseys after Stage 7? Luke Tuckwell – @mimit_gov ? Aubin Sparfel – @TIM_Official Jarno Widar – @BancaMediolanum Jakob Omrzel – @SuzukiIT Filippo Turconi – @ITAtradeagency #GiroNextGen | #Jerseys | @CastelliCycling Vai su X

Jarno Widar torna al comando del Giro Next Gen. Finn secondo sul Maniva Il belga ha la meglio nel primo arrivo in salita e torna in maglia a un anno di distanza. Ottima risposta per l'italiano della Red Bull, battuto solo in volata. Nordhagen attacca ma cede nel Vai su Facebook

