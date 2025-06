Jannik Sinner Alexander Bublik incredulo | Onestamente non lo so

Un match estenuante e emozionante, Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta il suo carattere, rimontando contro l'incredibile Alexander Bublik sull’erba di Halle. Nonostante l’eliminazione prematura dal torneo tedesco, il 23enne altoatesino si prepara con determinazione a Wimbledon, consapevole delle sue potenzialità. La sfida tra questi due talenti promette spettacolo e sorprese, con Bublik che quest’anno sembra aver trovato nuove armi per sorprendere, e Sinner che sogna il grande riscatto sui campi di Londra.

Un match faticosissimo, ma vinto in grande stile, di rimonta, contro il numero uno al mondo. Sull’erba di Halle, Jannik Sinner è caduto a sorpresa contro Alexander Bublik ed è stato eliminato dal torneo Atp tedesco, vinto l’anno scorso. Per il 23enne altoatesino, che paga le scorie della finale persa al Roland Garros due settimane fa, ora è testa su Wimbledon. Al Roland Garros Bublik perse in tre set prendendosi giusto sei game, ora ha vinto di rimonta con una super prestazione. A fine gara nemmeno il kazako ha capito come abbia fatto a battere Jannik: “ Ha dimostrato di averci creduto e ha fatto capire che l'esperienza del Roland Garros (quando raccolse sei game in tre set) gli è servita: "Sapeva che se avessi avuto qualche occasione e se avessi continuato a servire, avrei avuto sicuramente più possibilità che al Roland Garros. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Alexander Bublik incredulo: "Onestamente non lo so..."

