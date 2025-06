James Gunn e la DCU si buttano sul body horror!

James Gunn e DC si lanciano in un territorio inaspettato, abbracciando il body horror con un progetto da brivido. Durante il podcast DC Studios Showcase, il co-responsabile ha svelato che uno dei futuri film, dedicato a Clayface, sarà un horror psicologico vietato ai minori. Una svolta audace nel rinnovato DC Universe, che promette di sconvolgere gli appassionati, portando il genere a nuovi livelli di suspense e terrore. Questo nuovo capitolo segna l’inizio di un’era più dark e sorprendente.

Durante il podcast DC Studios Showcase, il co-responsabile dello studio, James Gunn, ha confermato che uno dei prossimi progetti del rinnovato DC Universe sarà classificato come R-rated (vietato ai minori non accompagnati negli Stati Uniti). Si tratta del film su Clayface, previsto per il 2026, che – come anticipato da Gunn – sarà un horror psicologico con forti elementi di body horror. Il progetto, inizialmente non previsto nei piani del DCU, ha preso forma dopo che il regista Mike Flanagan ( The Haunting of Hill House, Doctor Sleep ) ha presentato un'idea convincente al team creativo. "È un film horror davvero intelligente, divertente, ma intenso, appartenente a un genere che amo: il body horror", ha dichiarato Gunn.

