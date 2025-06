Jam lips trend le labbra dell’estate sono lucide succose e super glossy E si ottengono così

Le labbra dell’estate si fanno irresistibilmente lucide, succose e super glossy grazie al nuovo fenomeno beauty: il Jam lips trend. Una tendenza che combina l’eleganza di un look fresco e all’ultima moda con il piacere di un tocco dolce e fruttato, come una confettura irresistibile. Discostandosi dai look tradizionali, queste labbra alla marmellata brillano di personalità e gusto. Scopriamo insieme come ottenere questo effetto unico!

Udite, udite: una nuova tendenza beauty commestibile è in città, ed è più dolce e gustosa di sempre. Gli esperti l'hanno ribattezzata Jam lips trend, per evocare alla mente con precisione chirurgica l'immagine di quello strato zuccherino e fruttato con cui la confettura ricopre una croccante fetta di pane dorata. Discostandosi da ogni altro passeggero trend di bellezza passato per di qui, quelle anche note come "labbra alla marmellata" brillano grazie allo stesso finish trasparente e satinato ma si orientano prevalentemente verso tonalità succose e rossastre, con eccezion fatta per marroni e bordeaux.

