jadon sancho guadagna appena 15 milioni di euro in premier

Jadon Sancho, l'esterno inglese di 25 anni, è tornato sotto i riflettori del calciomercato dopo aver brillato al Dortmund e aver fatto esperienza in Premier con il Chelsea. Con un ingaggio di 15 milioni di euro netti, Sancho rappresenta un obiettivo ambito da club come Napoli e Juventus. Ma cosa significa davvero il suo valore nel mercato globale? E soprattutto, quale futuro lo attende?

Jadon Sancho è uno degli ultimi nomi apparsi sulla ribalta del calciomercato. L'esterno inglese – 25 anni – che fece molto bene al Dortmund, poi è rientrato in Premier (in prestito al Chelsea). Piace al Napoli e alla Juventus. Ma parlare di asta è quantomeno improprio visto che proprio Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, ricorda che il suo ingaggio è di 15 milioni di euro netti. Scrive Repubblica: Il nome è quello di Jadon Sancho, il 25enne esterno, che fa parte della lista di azzurri e bianconeri per rinforzare l'attacco. L'inglese ha terminato il prestito al Chelsea ed è tornato allo United, ma non resterà ai Red Devils, alle prese con una rifondazione.

