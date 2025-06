Jackson Juventus Flamengo-Chelsea da dimenticare per l’attaccante Rosso diretto poi le scuse | Tornerò più forte La reazione di Maresca

Nell’ultimo emozionante match del Mondiale per Club, Nicolas Jackson, nuovo acquisto della Juventus, ha vissuto momenti di grande tensione. Durante il confronto tra Flamengo e Chelsea, l’attaccante si è reso protagonista di un’espulsione che ha segnato la sorte dei Blues, compromettendo la vittoria con un gesto sfortunato al minuto 68. Ma come reagirà Jackson alle scuse e alle critiche? La sua rinascita potrebbe essere imminente, più forte di prima.

Jackson Juventus, rosso in Flamengo-Chelsea: cos’è successo nell’ultima partita dei Blues al Mondiale per Club. Nicolas Jackson, l’ultimo obiettivo dell’attacco per la Juve, è stato il protagonista in negativo della sconfitta del Chelsea al Mondiale per Club contro il Flamengo di Danilo. Il centravanti è stato espulso al minuto 68 per una bruttissima entrata e ha di fatto compromesso la partita dei Blues sul 2-1. « Cosa ne penso? Era un cartellino rosso, niente da dire », ha commentato Maresca nel post partita. Questo, invece, il messaggio social del calciatore. JACKSON – «Voglio chiedere scusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com