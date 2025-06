Jackson Juventus Cilli rivela | I bianconeri hanno chiesto informazioni Ecco l’idea della dirigenza per rinforzare l’attacco

La Juventus sta valutando con grande interesse il mercato in cerca di rinforzi per l’attacco e, secondo quanto rivelato da Luca Cilli a Sky Sport, ci sono importanti sviluppi sul nome di Nicolas Jackson dalla Premier League. Con l’ipotesi di acquistare uno o due attaccanti in base alle cessioni di Vlahovic, la dirigenza bianconera si sta facendo trovare pronta a sorprendere i tifosi. Ecco quali sono le ultime novità sulle trattative in corso.

Jackson Juventus, Cilli: «L’idea della dirigenza per l’attacco della prossima stagione». Rivelazione sul nome nuovo dalla Premier League. Luca Cilli, a Sky Sport, ha fornito nuovi aggiornamenti di mercato relativi all’ultima pista Nicolas Jackson per la Juve. Le sue parole. JACKSON – «L’idea della Juventus è quella di prendere un attaccante, due se sarà ceduto Vlahovic. La Juve anche numericamente ha bisogno di rinforzare quel reparto. Sta già trattando con il PSG per Kolo Muani, e adesso sta valutando la possibilità Jackson. Siamo veramente all’inizio di quella che potrebbe essere una trattativa, finora si tratta solo di sondaggi esplorativi e di richiesta di informazioni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jackson Juventus, Cilli rivela: «I bianconeri hanno chiesto informazioni. Ecco l’idea della dirigenza per rinforzare l’attacco»

