Jackson Juve Sky ecco cosa serve prima dell’affondo decisivo | tutta la verità sull’interesse per l’attaccante del Chelsea Ultime

Prima di lanciare l’attacco decisivo per Nico Jackson, attaccante del Chelsea, è fondamentale conoscere tutti i dettagli. Dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport alle valutazioni della Juventus e del Napoli, il futuro dell’attaccante si fa sempre più interessante. Ecco cosa serve sapere prima di svelare le mosse finali: informazioni esclusive, strategie di mercato e il possibile ruolo di Jackson nella prossima stagione. La verità completa sull’operazione, proprio qui.

Jackson Juve (Sky), ecco cosa serve prima dell’affondo decisivo: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante. L’ultimo nome accostato al mercato Juve è quello di Jackson del Chelsea. Gli aggiornamenti sul possibile futuro dell’attaccante riportati da Baiocchini di Sky Sport. PAROLE – «Ci sono dei giocatori che piacciono al Napoli e alla Juventus. Soprattutto due, Sancho e Jackson. Per quanto riguarda Nico Jackson, la Juventus in questo momento sonda il mercato per quanto riguarda gli attaccanti, resta alla finestra e ancora deve capire l’evoluzione delle due situazioni che ha in casa, cioè Kolo Muani e Vlahovic». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com