Jackson Juve nome nuovo per l’attacco! Non è più intoccabile al Chelsea | sondaggio del club bianconero L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il mercato estivo si anima con una novità intrigante in casa Juventus: il nome di Jackson Juve si fa sempre più forte come possibile rinforzo per l’attacco. Il centravanti del Chelsea, sotto la lente di ingrandimento dei bianconeri e anche del Napoli, potrebbe presto diventare una delle grandi sorprese di questa sessione di calciomercato. Ma cosa c’è dietro questa indiscrezione? Scopriamolo insieme.

Jackson Juve, nome nuovo per l’attacco! Tutti i dettagli sul centravanti di proprietà del Chelsea di Maresca. Novità in vista dell’estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Nicolas Jackson non è più intoccabile per il Chelsea. In Italia lo avrebbe già sondato il calciomercato Juve e riflette anche il Napoli campione d’Italia sulla possibile occasione in attacco. Nell’ultima stagione Jackson ha collezionato 13 gol e 6 assist con la maglia dei Blues sotto la guida di Enzo Maresca, vincendo la Conference League con 3 gol realizzati in altrettante presenze. I bianconeri osservano. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com