JJ Abrams torna alla regia | prime foto di Glen Powell dal set di Glasgow

J.J. Abrams torna alla regia e porta con sé un cast stellare! Le prime foto di Glen Powell sul set di Glasgow svelano un film d’azione futuristico, ricco di suspense e mistero. L’attore, impeccabile nel costume innovativo, si prepara a coinvolgere il pubblico in un’avventura senza precedenti. La scena, ambientata in un mondo alieno, promette emozioni forti. Al momento, i dettagli sono top secret, ma l’attesa cresce…

Glen Powell è al lavoro su un nuovo entusiasmante film d’azione con J.J. Abrams! L’attore 36enne è stato avvistato con un costume futuristico mentre girava il film fantasy senza titolo mercoledì 18 giugno a Glasgow, in Scozia. Glen è stato visto lavorare insieme a un gruppo di comparse, alcune delle quali sembravano vestite da alieni, per la scena. Al momento non si sa nulla della trama del film, ma sappiamo che Jenna Ortega, Emma Mackey e Samuel L. Jackson reciteranno al fianco di Glen. Abrams è il regista, sceneggiatore e produttore del film per la Warner Bros. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

