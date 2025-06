Ivanka Trump a Modena la figlia del presidente degli Stati Uniti arriva con marito e figli

Ivanka Trump, figlia dell’ex presidente americano Donald Trump, sta per sbarcare a Modena con la famiglia in un viaggio che promette di essere ricco di sorprese. Tra visite culturali e un possibile tour presso la Ferrari a Maranello, questa incursione in Emilia Romagna si preannuncia come un’occasione unica di incontri e curiosità. La sua presenza attirerà sicuramente l’attenzione di residenti e appassionati, rendendo questa visita un evento da non perdere.

Modena, 21 giugno 2025 - La figlia del presidente statunitense Donald Trump, Ivanka, sarà a Modena la prossima settimana. La tappa in Emilia Romagna la farà nell'ambito di un viaggio in Italia col marito Jared Kushner e i tre figli. Tra le mete anche la Toscana. A riportare la notizia è la Gazzetta di Modena, secondo il quale oltre a qualche ora in centro città potrebbe esserci in ballo anche una visita in Ferrari a Maranello. Ivanka Trump, un'imprenditrice, modella e personaggio televisivo statunitense, e l'entourage di staff e sicurezza alloggerebbero in un lussuoso hotel cinque stelle di Modena.

