Italiani in doppia cifra a Wimbledon! Fognini approfitta dei forfait | gli azzurri in tabellone per lo Slam

Gli italiani scendono in campo con entusiasmo a Wimbledon, e Fognini ne approfitta per consolidare la sua presenza nel main draw grazie ai forfait degli avversari. Con una lunga carriera alle spalle e un passato ricco di sfide memorabili, il ligure si appresta a vivere la sua quindicesima partecipazione al prestigioso Slam inglese, portando con sé la passione e la determinazione degli azzurri. La sua esperienza potrebbe fare la differenza in questo torneo così ambito.

Fabio Fognini ha beneficiato di una serie forfait per entrare nel tabellone principale di Wimbledon senza dover passare dalle qualificazioni. Dopo la rinuncia del francese Arthur Fils (numero 16 del mondo), il tennista italiano si è garantito il main draw del terzo Slam della stagione, che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba londinese. Il ligure parteciperà all’evento per la quindicesima volta in carriera e vanta sette presenze al turno, quella di quest’anno potrebbe essere la sua ultima apparizione in uno dei templi più iconici del tennis. Fabio Fognini occupa attualmente il 130mo posto virtuale della classifica internazionale con 462 punti all’attivo, nel corso di questa annata agonistica non ha ottenuto grandi risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italiani in doppia cifra a Wimbledon! Fognini approfitta dei forfait: gli azzurri in tabellone per lo Slam

