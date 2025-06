Italiani bloccati in Iran il bimbo di 18 mesi e la mamma iraniana hanno passato il confine con Azerbaigian

Sono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi e la mamma, architetta iraniana, bloccati in Iran a causa del conflitto con Israele. Dopo una corsa contro il tempo, sono riusciti a superare il confine con l'Azerbaigian e ora si dirigono verso Baku, sperando di tornare presto alla loro vita. L’arrivo all’aeroporto di Fiumicino di una signora italo-iraniana con la sua bambina di 9 anni segna una vittoria di speranza e rinascita, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la solidarietà può fare

Roma, 21 giugno 2025 - Sono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi e la mamma, architetta iraniana, bloccati in Iran da quando erano andati a trovare i nonni ed è esploso il conflitto con Israele. I due sono riusciti a passare il confine iraniano con l'Azerbaigian, e si stano dirigendo a Baku. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino, di una signora italo-iraniana con la sua bimba di 9 anni, rientrate in Italia via Baku (Azerbaijan), dopo essere fuggite da Teheran dove erano tornate poco prima dello scoppio della guerra per una visita familiare, 21 giugno 2025. Su Instagram il sindaco di Parma, Michele Guerra, spiega che i due a Baku "si imbarcheranno su un aereo verso l'Italia".

