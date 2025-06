Italia verso rimodulazione contingenti militari in Iraq e Kuwait

L'Italia si prepara a una rimodulazione del contingente militare in Iraq e Kuwait, mantenendo invariati i numeri ma ottimizzando le risorse per rispondere a nuove esigenze operative. La strategia mira a rafforzare l'efficacia delle missioni, adattandosi alle sfide in un contesto mediorientale sempre più complesso. Con 1.100 militari tra Erbil e Ali Al Salem, il nostro Paese dimostra impegno e flessibilità. In Medio Oriente, la tensione è sempre...

Resta invariato nei numeri, ma il contingente dei militari italiani in Iraq e Kuwait subirà una " rimodulazione per esigenze operative ". È quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. La rimodulazione e lo spostamento nelle varie basi presenti nell'area è legato a " impegni ed esigenze di maggiore operatività ". Al momento sono 1.100 i militari italiani presenti tra Erbil e la base aerea di Ali Al Salem. In Medioriente la tensione è sempre più alta dopo l' intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran.

