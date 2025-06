Italia Under 21 Nunziata | Baldanzi non si allena da sei giorni vedremo

Italia Under 21, un passo cruciale verso le semifinali, si prepara a sfidare la Germania con il cuore e la grinta di sempre. Tuttavia, l’incertezza sulla condizione di Baldanzi, fermo da sei giorni per problemi al ginocchio, aggiunge un’ombra all’attesa. Il talento della Roma potrebbe fare la differenza, ma la sua presenza resta un’incognita che solo il tempo e le valutazioni mediche potranno chiarire. La sfida si avvicina, e il futuro degli Azzurrini dipende anche da questo…

L’Italia Under 21 domani sera disputerĂ i quarti di finale dell’Europeo di categoria con una sfida che promette spettacolo contro la Germania. Ma in casa Azzurra tiene banco l’incognita legata alle condizioni fisiche di Tommaso Baldanzi. Il trequartista della Roma è fermo ormai da sei giorni a causa di un problema al ginocchio riportato durante il match contro la Slovacchia. Il suo impiego resta in forte dubbio e sarĂ valutato soltanto all’ultimo momento. Le parole di Nunziata. A parlarne è stato direttamente il commissario tecnico Carmine Nunziata nella conferenza stampa della vigilia: “ Valuteremo insieme, Tommaso è fermo da sei giorni, vediamo quanto minutaggio può avere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia Under 21, Nunziata: “Baldanzi non si allena da sei giorni, vedremo”

In questa notizia si parla di: italia - under - nunziata - baldanzi

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Le parole del Ct Nunziata alla vigilia della terza partita contro la Spagna dell'Europeo Under 21: “Farò sicuramente qualche cambio domani - preannuncia il tecnico auspicando di recuperare #Baldanzi per i quarti – perché abbiamo anche quattro giocatori diffi Vai su Facebook

Gli 11 #Azzurrini scelti da Carmine #Nunziata per #SlovacchiaItalia #U21EURO #Under21 #VivoAzzurro Vai su X

Italia Under 21, Nunziata: Baldanzi? Non si allena da 6 giorni. Vedremo; Italia Under 21, cosa ha detto Nunziata su Baldanzi; Under 21, Nunziata: Baldanzi è fermo da sei giorni, valuteremo.

Italia Under 21, Nunziata: "Baldanzi? Non si allena da 6 giorni. Vedremo" - Il ct: "Tommaso è di sicuro un calciatore importante per noi, ma abbiamo tante opzioni sulla trequarti. Si legge su ilromanista.eu

Italia Under 21, cosa ha detto Nunziata su Baldanzi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com