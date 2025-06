Italia-Ue in Africa una convergenza è possibile Scrive Arditti

Il vertice di ieri a Roma ha segnato un passo fondamentale nella collaborazione tra Italia, UE e Africa, evidenziando come il Piano Mattei e Global Gateway possano integrarsi senza sovrapporsi. L’Italia si afferma così come piattaforma strategica di raccordo, creando opportunità di convergenza tra iniziative bilaterali e multilaterali per un futuro di sviluppo condiviso e sostenibile. Una sfida che apre nuove prospettive per un continente e una regione in pieno fermento.

Il vertice di ieri a Roma tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, leader africani e rappresentanti delle istituzioni finanziarie europee ha mostrato come Piano Mattei e Global Gateway possano interagire. Non si sovrappongono, ma entrano inevitabilmente in contatto: uno lavora sul piano bilaterale, l’altro su quello multilaterale. E l’Italia si propone come piattaforma di raccordo tra i due. Il Piano Mattei si muove con logica nazionale, promuovendo accordi diretti e flessibili con singoli Paesi africani. Il Global Gateway è invece la cornice strategica dell’Unione europea per sostenere infrastrutture sostenibili, digitalizzazione, energia e trasporti nel Sud globale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Italia-Ue, in Africa una convergenza è possibile. Scrive Arditti

In questa notizia si parla di: italia - africa - convergenza - possibile

"Africa e Sud Globale tra i temi internazionali grazie all'Italia". Meloni rilancia il Piano Mattei - L'Africa e il Sud globale diventano protagonisti sui temi internazionali grazie all’Italia di Meloni, che rilancia il Piano Mattei, ampliandone le dimensioni.

Giù le mani dalla Cedu! Pochi giorni fa, in una nuova e sfortunata convergenza internazionale, Italia e Danimarca hanno vinto l’imbarazzo e deciso finalmente di scrivere alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Esprimendo tutto il profondo disagio per il fatto ch Vai su Facebook

Italia-Ue, in Africa una convergenza è possibile. Scrive Arditti; Piano Mattei, Italia e UE rilanciano la partnership con l’Africa; Vertice a Roma sul Piano Mattei e il Global Gateway.

Italia-Ue, in Africa una convergenza è possibile. Scrive Arditti - Il vertice di Roma ha evidenziato la possibilità di convergenza tra il Piano Mattei italiano e il Global Gateway europeo in Ma è cruciale evitare sovrapposizioni e ambiguità, rafforzando il coordiname ... Scrive formiche.net

Africa hub strategico, l’Italia vuole guidare la corsa: a Roma il vertice con Meloni e von der Leyen - A Villa Pamphilj, Meloni e von der Leyen guidano il vertice sul Piano Mattei e Global Gateway con leader africani e istituzioni finanziarie globali. Segnala msn.com