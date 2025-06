Italia raffiche di vento abbattono alberi e colpiscono auto | è caos

Le raffiche di vento che hanno colpito Milano nella serata del 21 giugno hanno messo a dura prova la città, abbattendo alberi e danneggiando numerose auto parcheggiate. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il caos ha creato disagi notevoli per cittadini e forze dell’ordine. Le zone più colpite risultano essere le...

Forti raffiche di vento hanno investito Milano nella serata del 21 giugno, provocando la caduta di alberi in più zone della città. I danni più rilevanti sono stati segnalati a diversi veicoli parcheggiati, colpiti da rami e tronchi, ma non si registrano feriti. A confermarlo sono stati i vigili del fuoco e la polizia locale, intervenuti rapidamente per la messa in sicurezza delle aree colpite. Le zone più colpite risultano essere le circonvallazioni esterne e il quartiere Città Studi, dove la forza del vento ha piegato anche alberature di grandi dimensioni. I detriti sono finiti su strade e marciapiedi, costringendo le squadre d’emergenza a un lavoro rapido e prolungato per evitare ulteriori pericoli alla circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, raffiche di vento abbattono alberi e colpiscono auto: è caos

