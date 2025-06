Italia-Lituania oggi Europei basket femminile 2025 | orario tv programma streaming

Italia-Lituania, il duello decisivo agli Europei di basket femminile 2025, promette scintille! Le azzurre, già qualificate ai quarti dopo otto anni, si contendono il primo posto nel girone in un match che potrebbe cambiare le sorti della loro avventura. Appuntamento stasera: orario, tv, streaming e programma per non perdere nemmeno un secondo di questa sfida cruciale. Servirà sicuramente un’altra grande prestazione da parte delle nostre campionesse, pronte a scrivere un’altra pagina di storia.

Ultimo appuntamento nella fase a gironi per l’Italia agli Europei di basket femminile. Le azzurre hanno già staccato il biglietto per i quarti di finale, centrando una qualificazione dopo otto anni. Stasera l’Italia affronterà la Lituania in un match che vale il primo posto nel girone, che permetterebbe alla squadra di Capobianco di evitare con ogni probabilità la corazzata Francia. Servirà sicuramente un’altra grande prestazione da parte delle azzurre dopo quelle con Serbia e Slovenia. Due vittorie abbastanza simile, con un’Italia praticamente perfetta per venticinque minuti e che poi ha sofferto la clamorosa rimonta da parte di serbe e slovene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Lituania oggi, Europei basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

In questa notizia si parla di: italia - lituania - europei - basket

Basket 3×3, Italia femminile battuta dalla Lituania nella seconda delle qualificazioni agli Europei - La nazionale femminile di basket 3x3 Italia subisce la prima battuta d’arresto negli Europei a Kosice, cedendo alla Lituania con un 13-18.

La nazionale italiana di basket femminile debutta domani sera (ore 21) ai campionati europei 2025 affrontando la Serbia al PalaDozza di Bologna. Nel girone azzurro sono inserite anche Slovenia e Lituania. Tra le giocatrici a disposizione di coach Capobia Vai su Facebook

Lorela Cubaj, Chicca Macchi e l'Italia del basket femminile che inzia gli Europei 2025. La prima fase delle azzurre al Pala Dozza di Bologna: contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19) e Lituania (21). Girone tosto. Il viaggio di Lorela Cubaj è partito da Terni. Da Vai su X

Europei basket femminile 2025, i risultati e le classifiche dei gironi; Europei di basket femminile 2025: programma, squadre e dove vedere le partite dell'Italia in diretta; L'Italia è già ai quarti di finale! Battuta 77-66 una Slovenia mai doma. Sabato la sfida per il primo posto con la Lituania.

Eurobasket donne: Italia sfida Lituania per il 1/o posto girone - Ultimo impegno per l'Italia nella prima fase degli Europei di basket femminili domani al PalaDozza di Bologna: dopo i due successi su Serbia e Slovenia, che hanno certificato il passaggio ai quarti di ... Segnala msn.com

Dove vedere in tv Italia-Lituania, Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming - Lituania, un grande classico che al maschile ha spesso scritto la storia, stavolta ritorna in chiave femminile. Secondo informazione.it