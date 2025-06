Italia-Israele si giocherà di nuovo a Udine De Toni | Solo per senso istituzionale serve la pace

Udine si prepara ad accogliere nuovamente la Nazionale italiana, questa volta per il match contro Israele previsto ad ottobre. Decisione condivisa tra Ministero dell’Interno e Federcalcio, sottolinea l’importanza del senso istituzionale e della pace. Il Sindaco De Toni commenta: “Prendiamo atto – si legge in una nota – che la nostra città è ritenuta in grado di...”. Un passo simbolico verso dialogo e collaborazione, perché lo sport unisce oltre le divisioni.

Udine ospiterà nuovamente la prossima gara della nazionale italiana contro Israele, prevista per ottobre. La decisione è stata comunicata congiuntamente da Ministero dell'Interno e Federcalcio. "Prendiamo atto – si legge in una nota del Sindaco De Toni – che la nostra città è ritenuta in grado di.

Mondiali: il 14 ottobre l'Italia torna a Udine contro Israele - Il 14 ottobre 2025, Udine si prepara a rivivere l’emozione unica di una notte memorabile: la Nazionale torna ad affrontare Israele allo Stadio 'Friuli'.

leri il Consiglio Comunale di Udine ha approvato all'unanimitĂ la mozione, a nostra prima firma, per chiedere al governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina. La mozione era poi firmata da tutti i capigruppo di maggioranza, dal sindaco Alberto Feli Vai su Facebook

