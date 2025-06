Italia-Israele a Udine l’allarme del sindaco | Siamo preoccupati situazione diversa dall’ultima volta

Il clima di tensione tra Italia e Israele si fa sentire anche a Udine, dove il sindaco Alberto Felice De Toni esprime preoccupazione per la partita decisiva del 14 ottobre al Bluenergy Stadium. Mentre la città si prepara ad accogliere il match, l’attenzione resta alta sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, con l’auspicio che tutto si svolga senza intoppi. Speriamo che non ci siano…

“Udine è in grado di fare la sua parte in termini di sicurezza ma onestamente siamo preoccupati “. Ha esordito così all’ Ansa il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Il riferimento è alla partita tra Italia e Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali – e giĂ decisiva per gli azzurri dopo l’esordio da incubo – che si giocherĂ il prossimo 14 ottobre proprio a Udine, al Bluenergy Stadium, casa dell’Udinese. “Speriamo che non ci siano rischi per la cittĂ , la situazione è diversa dalla precedente partita, c’è una guerra in atto tra Israele e Iran “, ha proseguito il sindaco. Udine infatti è giĂ stata teatro di un match tra la selezione azzurra e quella israeliana esattamente un anno prima, il 14 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele a Udine, l’allarme del sindaco: “Siamo preoccupati, situazione diversa dall’ultima volta”

