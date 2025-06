Italia-Israele a Udine l’allarme del sindaco | Preoccupati per la sicurezza E ribadiremo la necessità di pace

Il clima di tensione tra Italia e Israele si fa sentire anche a Udine, dove il sindaco De Toni esprime preoccupazione per la sicurezza in vista dell’importante partita di qualificazione ai Mondiali. Un appuntamento che, oltre a rappresentare un momento di sport, solleva questioni di ordine pubblico e di pace. Speriamo che tutto si svolga nel rispetto reciproco, affinché lo sport possa unire anziché dividere.

“Udine è in grado di fare la sua parte in termini di sicurezza ma onestamente siamo preoccupati “. Ha esordito così all’ Ansa il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Il riferimento è alla partita tra Italia e Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali – e già decisiva per gli azzurri dopo l’esordio da incubo – che si giocherà il prossimo 14 ottobre proprio a Udine, al Bluenergy Stadium, casa dell’Udinese. “Speriamo che non ci siano rischi per la città, la situazione è diversa dalla precedente partita, c’è una guerra in atto tra Israele e Iran “, ha proseguito il sindaco. Udine infatti è già stata teatro di un match tra la selezione azzurra e quella israeliana esattamente un anno prima, il 14 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele a Udine, l’allarme del sindaco: “Preoccupati per la sicurezza. E ribadiremo la necessità di pace”

