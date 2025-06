Italia-Grecia oggi Trinacria Cup pallanuoto 2025 | orario tv programma streaming

Italia-Grecia, sfida cruciale a Trapani nel secondo turno della Trinacria Cup, valevole come anteprima dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile. Dopo la battuta d’arresto contro l’Ungheria, gli azzurri sono determinati a riscattarsi e dimostrare il loro valore. Non perdere l’appuntamento di oggi alle 18.30: segui il match in diretta streaming e scopri se il Settebello saprà risalire la china e rafforzare le chance di qualificazione.

Dopo la battuta d'arresto di ieri contro l'Ungheria, la marcia di avvicinamento dell' Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile prosegue contro la Grecia: il Settebello  incontrerĂ oggi, sabato 21 giugno, gli ellenici nel corso del secondo turno del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup. La sfida andrĂ in scena a Trapani, ed avrĂ inizio alle ore 18.30: gli azzurri proveranno a riscattare la sconfitta di ieri, ma, soprattutto, seguiteranno ad ambientarsi con le nuove regole introdotte da World Aquatics, che saranno adottate anche ai Mondiali. Alle ore 20.00, invece, scenderanno in acqua, sempre a Trapani, Spagna ed Ungheria.

