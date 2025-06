Israele uccide in Iran Saeed Izadi finanziatore massacro del 7 ottobre Katz | Raggiungeremo tutti i nostri nemici

Tensioni e strategie si intrecciano in un quadro geopolitico sempre più complesso. Israele rivendica con fermezza un attacco mirato in Iran, colpendo un finanziatore di eventi drammatici come il massacro del 7 ottobre. Mentre il ministro Katz promette di raggiungere tutti i nemici, Putin difende il diritto iraniano al nucleare per scopi pacifici. In questo scenario incerto, la lotta tra potenze continua a plasmare il futuro della regione e del mondo.

Il ministro degli Esteri israeliano Katz ha rivendicato con orgoglio l'attacco: “L'offensiva israeliana ha prodotto risultati molto significativi”. Intatato, Putin difende il diritto dell'Iran del nucleare per "scopi pacifici". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele uccide in Iran Saeed Izadi, finanziatore massacro del 7 ottobre. Katz: “Raggiungeremo tutti i nostri nemici”

