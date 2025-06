Israele mozione di Pd-M5S-Avs | Governo revochi collaborazione militare con Tel Aviv

Di fronte alle tensioni in Medio Oriente, il dibattito si infiamma tra le forze politiche italiane. La mozione di PD e M5S chiede al governo di revocare la collaborazione militare con Tel Aviv, sottolineando come la crisi abbia oscurato i crimini a Gaza e l'annessione della Cisgiordania. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni avvertono: parole non bastano. √ą ora di agire concretamente per promuovere pace e responsabilit√† internazionale.

"Le ostilit√† tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell'opinione pubblica mondiale, distogliendo l'attenzione sui crimini contro l'umanit√† in corso a Gaza e sui piani israeliani di annessione coloniale della Cisgiordania". E' questo il punto che Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, tengono a ricordare al Governo Meloni che sarebbe "limitato a qualche parola di circostanza, evitando qualsiasi azione concreta che potesse puntare il dito contro Netanyahu". 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Israele, mozione di Pd-M5S-Avs: ‚ÄúGoverno revochi collaborazione militare con Tel Aviv‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: israele - mozione - governo - revochi

Mozione Pd-M5s-Avs per stop massacro a Gaza, Carotenuto: “Italia succube di Israele, Netanyahu ci sbeffeggia” - La mozione PDM5SAVS chiede un immediato stop al massacro a Gaza. Dario Carotenuto, deputato M5s, ha partecipato a una missione al valico di Rafah, descrivendo una situazione di emergenza con oltre mille camion pronti a entrare.

#Israele, dichiarazione congiunta di #Bonelli, #Conte, #Fratoianni e #Schlein: "Abbiamo depositato una mozione unitaria per chiedere la revoca del memorandum d'intesa con il governo israeliano nel settore militare e della difesa e la sospensione di qualsia Vai su X

In Consiglio regionale è passata una mozione della quale sono il secondo firmatario, insieme al Capogruppo, per chiedere la condanna delle gravi violazioni del diritto internazionale da parte del Governo isra3liano guidato da Netanyahu, ribadendo la neces Vai su Facebook

Mozione Avs, M5S e Pd: il Governo revochi il memorandum sulla cooperazione militare con Israele; Pd-M5S-Avs: Governo revochi memorandum collaborazione militare con Israele; Inziativa congiunta dei leader Avs, M5s e Pd: “Il governo fermi la cooperazione militare con Israele,….

Mozione Avs, M5S e Pd: il Governo revochi il memorandum sulla cooperazione militare con Israele - Mozione unitaria depositata per revocare memorandum d'intesa nel settore militare e sospensione cooperazione militare con Israele. Da ilsole24ore.com

La mozione di Pd, M5S e Avs: ‚ÄúGoverno revochi la collaborazione militare con Israele‚ÄĚ - "Da una settimana ormai le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell'opinione pubblica mondiale, distogliendo l'attenzione sui crimini contro l'umanità in corso a Gaza e sui ... Scrive msn.com