Il fronte tra Israele e Iran si fa sempre più acceso, con l'eliminazione di due figure di spicco della Forza Quds, il corpo d'élite dei Pasdaran. Questa escalation segna un capitolo decisivo nel conflitto, aprendo scenari ancora più complessi e imprevedibili. Mentre le tensioni aumentano, gli sguardi sono puntati su come evolverà questa sfida tra le potenti nazioni della regione. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Adesso nel mirino c’è il corpo d’élite dei Pasdaran, la Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione. Israele sostiene di aver eliminato due delle figure chiave delle forze speciali iraniane: al nono giorno di conflitto con Teheran, l’Idf ha dato notizia dell’uccisione di due comandanti. Sono Saeed Izadi, comandante della divisione palestinese della Forza Quds, “eliminato” in un raid nella zona di Qom e descritto come una figura “chiave di coordinamento tra il regime iraniano e Hamas, uno dei principali artefici del massacro del 7 ottobre” del 2023. Izadi, ricostruisce la Bbc, era sopravvissuto per un soffio al raid aereo israeliano che nell’aprile dello scorso anno aveva colpito la rappresentanza diplomatica iraniana nella capitale siriana Damasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele mette nel mirino il corpo d’élite dei Pasdaran: uccisi due capi della Forza Quds

