Israele-Iran nuovi attacchi Ritardata l' atomica di Teheran di 2-3 anni

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con attacchi notturni che prolungano una crisi ormai alla nona notte consecutiva. Intanto, il primo incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e i partner europei a Ginevra termina senza avanzamenti concreti. Questa escalation potrebbe ritardare di almeno 2-3 anni lo sviluppo dell'atomica di Teheran, lasciando il mondo in bilico tra diplomazia e conflitto aperto.

I bombardamenti tra Israele e Iran sono proseguiti per la nona notte di fila, dopo che a Ginevra, in Svizzera, c'è stato il primo incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e alcuni suoi omologhi europei. Tre ore di colloqui, ma nessun progresso, nel primo vertice tra i. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele-Iran, nuovi attacchi. "Ritardata l'atomica di Teheran di 2-3 anni"

In questa notizia si parla di: israele - iran - attacchi - ritardata

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Nel 1992, Shimon Peres dichiarava alla televisione francese che l’Iran avrebbe avuto la bomba atomica «entro il 1999». Benjamin Netanyahu, appena un anno dopo, rincarava la dose: «Teheran svilupperà la sua prima bomba nucleare entro il 1999». Era l’in Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, nuovi attacchi. Ritardata atomica Teheran di 2-3 anni. DIRETTA; Israele-Iran, prove di dialogo e nuovi raid; Nuovi raid di Israele sull'Iran, 'colpiti siti missilistici'.

Nuovi raid di Israele sull'Iran, 'colpiti siti missilistici' - Teheran: 'Arrestate 22 spie dall'inizio della guerra' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Israele, ritardato atomica iraniana di almeno 2 o 3 anni - Israele stima che i suoi attacchi contro l'Iran abbiano ritardato la possibilità di Teheran di sviluppare un'arma nucleare "di almeno due o tre anni", ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano ... Scrive msn.com