Israele-Iran missili su Gerusalemme e Tel Aviv | le immagini degli attacchi di Teheran

Nelle prime ore di sabato, il cielo di Gerusalemme e Tel Aviv si è illuminato con l’intercettazione di missili iraniani, segnando un’escalation drammatica nel conflitto tra Israele e Iran. A una settimana dall’inizio delle ostilità, le tensioni si intensificano mentre i leader mondiali cercano di contenere la crisi. Gli attacchi e gli sforzi diplomatici si intrecciano in un quadro che preoccupa l’intera regione e il mondo intero.

Missili iraniani sono stati intercettati sopra Gerusalemme e Tel Aviv nelle prime ore di sabato. A una settimana dall'inizio della guerra, Israele e Iran hanno dato vita a ulteriori attacchi, mentre a Ginevra sono proseguiti gli sforzi diplomatici guidati dagli europei. Il ministro degli Esteri iraniano ha tenuto venerdì una serie di incontri con il capo della diplomazia dell'Unione Europea e i suoi omologhi di Regno Unito, Francia e Germania. In precedenza, migliaia di persone avevano protestato nella capitale iraniana contro i continui attacchi israeliani.

