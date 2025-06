Israele-Iran missili intercettati nel cielo di Ramallah | le immagini notturne

Nel cuore del Medio Oriente, il cielo di Ramallah si è acceso di luci e tensione, mentre i sistemi di difesa intercettavano i missili iraniani lanciati contro Israele. La notte ha svelato una nuova escalation tra le nazioni, con raid e attacchi che minacciano la stabilità regionale. Mentre l'attenzione globale si concentra su questi eventi, la domanda che rimane è: quale sarà il prossimo passo in questa crisi in continua evoluzione?

Il cielo di Ramallah, in Cisgiordania, è stato illuminato nelle prime ore di sabato quando i sistemi di difesa aerea hanno intercettato una nuova raffica di missili iraniani lanciati contro Israele. Venerdì, i raid aerei israeliani hanno raggiunto la città di Rasht sul Mar Caspio nelle prime ore del mattino. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver distrutto sistemi missilistici e installazioni radar nei dintorni di Isfahan. Nel frattempo, venerdì l’Iran ha preso di mira diverse città israeliane. Una settimana di attacchi israeliani contro l’Iran ha causato almeno 657 morti e 2.037 feriti, secondo quanto riferito venerdì dal gruppo Human Rights Activists. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, missili intercettati nel cielo di Ramallah: le immagini notturne

