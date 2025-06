Israele-Iran l’Idf attacca navi da guerra nel Golfo Persico Media Usa | Khamenei introvabile salta l’incontro segreto tra Washington e Teheran in Turchia

Tensioni esplosive nel Golfo Persico: l'IDF attacca navi da guerra iraniane, mentre Khamenei scompare nel nulla. Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan avevano tentato un colloquio segreto a Istanbul tra Stati Uniti e Iran, ma l'incontro è sfumato all'ultimo minuto. In questo scenario di crisi crescente, l'assenza del leader supremo iraniano aggiunge nuove ombre a un quadro già molto complesso. La situazione resta in bilico tra diplomazia e conflitto aperto.

Donald Trump e Recep Tayyip Erdo?an hanno cercato segretamente di organizzare un incontro tra alti funzionari statunitensi e iraniani a Istanbul questa settimana, nel mezzo dell’escalation della guerra tra Israele e l’Iran. Ma il tentativo, partito dal presidente turco, è fallito quando la guida suprema dell’Iran Ali Khamenei – in clandestinitĂ per timore di un assassinio – non è stata in grado di approvarlo: lo scrive Axios  citando tre funzionari statunitensi e una fonte a conoscenza diretta della vicenda. Trump si sarebbe offerto persino di partecipare di persona, se necessario. Ma l’Ayatollah, nascosto a cento metri di profonditĂ nel suo bunker, pensa giĂ al futuro. 🔗 Leggi su Open.online