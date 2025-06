Israele-Iran | escalation militare nella notte colpito comandante della Forza Quds

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un nuovo livello di escalation nella notte tra venerdì e sabato, con attacchi aerei e sirene d’allarme che risuonano nel cuore del Medio Oriente. Il recente blitz ha visto la neutralizzazione di un comandante chiave della Forza Quds, intensificando il confronto già delicato. La regione si trova sull’orlo di una crisi ancora più profonda; cosa ci riserva il futuro?

Questa notte tra venerdì e sabato, nuove tensioni hanno scosso il Medio Oriente, con sirene d'allarme che hanno risuonato nel centro di Israele a causa del lancio di missili provenienti dall'Iran. Sono state udite esplosioni, anche se non è ancora chiaro se siano state causate da intercettazioni o impatti diretti. Katz: "Eliminato il comandante che armò Hamas". Israel Katz, ministro degli Esteri israeliano, ha annunciato questa mattina che un attacco mirato ha ucciso Saeed Izadi, capo della divisione palestinese della Forza Quds, componente delle Guardie Rivoluzionarie iraniane.

