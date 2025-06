Israele-Iran Erdogan | Teheran è legittimata a rispondere Netanyahu minaccia la sicurezza della regione

L’area mediorientale si trova al centro di un delicato equilibrio, con tensioni tra Israele e Iran che infiammano il panorama geopolitico. Il presidente turco Erdogan ha affermato che la risposta dell’Iran agli attacchi israeliani è legittima, condannando invece le azioni di Israele come “banditismo”. In questo scenario incerto, la questione della legittimità delle risposte si intreccia con le minacce alla stabilità regionale, lasciando aperto il dibattito sul futuro della sicurezza in quella zona volatile.

Israele-Iran: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la risposta dell’Iran agli attacchi israeliani sul suo territorio è stata “ legittima e legale ”, condannando al contempo le azioni di Israele come “ banditismo ”. Parlando a una riunione dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica a Istanbul, Erdogan ha affermato che Israele sta cercando di causare il caos in tutta la regione. “Credono di poter garantire la propria sicurezza gettando la regione nel fuoco, nel conflitto, nel caos e nelle lacrime. Lui (Netanyahu) sta inseguendo un’illusione totale”, ha affermato. “Israele non può garantire la propria sicurezza minacciando quella dei suoi vicini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Erdogan: “Teheran è legittimata a rispondere, Netanyahu minaccia la sicurezza della regione”

