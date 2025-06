Israele-Iran colpito il sito nucleare di Isfahan | le immagini degli attacchi di Tel Aviv

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele ha colpito il sito nucleare di Isfahan, già bersaglio in passato. Le immagini degli attacchi a Tel Aviv mostrano la portata della crisi, mentre le autorità iraniane rassicurano su nessuna vittima o danno grave. La risposta delle difese aeree iraniane ha provocato esplosioni che evidenziano l’intensificarsi dello scontro tra le due nazioni. Cosa si nasconde dietro questa escalation?

Israele ha colpito il sito nucleare di Isfahan, già attaccato in passato da Tel Aviv, ma finora non ci sono state vittime né perdite pericolose. Lo ha dichiarato il vicegovernatore della provincia iraniana, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Fars, collegata al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Le difese aeree – ha aggiunto – hanno risposto all’attacco e la maggior parte delle esplosioni è stata causata dal fuoco difensivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, colpito il sito nucleare di Isfahan: le immagini degli attacchi di Tel Aviv

