Israele-Iran Araghchi | Pericoloso per tutti se gli Usa partecipassero alla guerra

In un contesto di crescente tensione mediorientale, le dichiarazioni del ministro iraniano Abbas Araghchi avvertono: l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto al fianco di Israele potrebbe scatenare conseguenze estremamente pericolose per tutta la regione. Mentre Trump valuta un intervento militare, le parole di Teheran suonano come un campanello d’allarme. La situazione si fa sempre più complessa e incerta, lasciando il mondo ad attendere sviluppi in grado di cambiare gli equilibri globali.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che sarebbe “molto, molto pericoloso per tutti” se gli Stati Uniti decidessero di partecipare attivamente alla guerra al fianco di Israele. Il presidente americano Donald Trump sta valutando la possibilità di un intervento militare americano, che Araghchi ha definito “molto spiacevole”. Araghchi ha parlato con i giornalisti a Istanbul mentre tornava in patria dopo i colloqui di Ginevra, che non hanno portato a una svolta diplomatica. Al termine dei colloqui, Araghchi ha dichiarato di essere aperto a un ulteriore dialogo, ma ha sottolineato che Teheran non ha alcun interesse a negoziare con gli Stati Uniti mentre Israele continua ad attaccare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Araghchi: “Pericoloso per tutti se gli Usa partecipassero alla guerra”

