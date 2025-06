Israele-Iran a Torino sit-in iraniani contro Khamenei

A Torino, cittadini iraniani e israeliani si sono uniti in un sit-in presso piazza Carignano, esprimendo il loro dissenso verso il regime di Khamenei. Con gesti simbolici come calpestare la bandiera islamica e sventolare quelle della rivoluzione e di Mohammad Reza Pahlavi, hanno mostrato l’alleanza tra i popoli e la richiesta di libertà . Una manifestazione intensa che ribadisce il coraggio di chi lotta per un futuro diverso, lasciando un messaggio forte e chiaro.

Sit-in  di alcuni cittadini iraniani presso piazza Carignano a Torino. Donne e uomini hanno espresso il loro dissenso verso il regime islamico calpestandone la bandiera e brandendo bandiere della rivoluzione ed effigi di Mohammad Reza Pahlavi. A queste hanno aggiunto alcune bandiere di Israele ribadendo il legame tra i due popoli. Slogan contro Khamenei “assassino” da parte dei manifestanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, a Torino sit-in iraniani contro Khamenei

In questa notizia si parla di: israele - torino - iraniani - khamenei

In Libano, nel villaggio di Kfar Yassine a nord di Beirut, un video mostra i missili iraniani diretti verso Israele solcare il cielo notturno durante una... Vai su Facebook

Israele-Iran, a Torino sit-in iraniani contro Khamenei; Israele - Iran, le news in diretta. Houthi: se navi Usa attaccheranno Iran, le colpiremo; Israele - Iran, la guerra in diretta | Axios: «Khamenei introvabile, salta incontro (segreto) tra Usa e Iran a Istanbul». Putin: «L'Iran ha diritto al nucleare civile».

Israele-Iran, a Torino sit-in iraniani contro Khamenei - in in corso di alcuni cittadini iraniani presso piazza Carignano a Torino. Segnala stream24.ilsole24ore.com

Guerra Israele-Iran, Axios: «Khamenei introvabile, così è saltato incontro Usa-Iran». Media Teheran: «Potenti esplosioni a sudovest» - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi di aver ucciso il nuovo ... Si legge su ilmessaggero.it