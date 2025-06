Israele il sistema difensivo brucia miliardi Per quanto ancora?

Il conflitto tra Israele e Iran si fa sempre più complesso, con un costo economico che rischia di mettere in crisi il sistema difensivo. Mentre le sirene di guerra echeggiano nei cieli di Tel Aviv e nel deserto del Negev, un'altra allarme suona nei conti pubblici: un investimento proibitivo che solleva dubbi su sostenibilità e strategie future. Quanto ancora potrà reggere questa spesa massiccia?

Roma, 20 giu – Mentre il conflitto tra Israele e Iran entra nel vivo e le sirene continuano a suonare tra Tel Aviv, Haifa e le basi nel deserto del Negev, un’altra sirena – ben più preoccupante – suona nei centri di comando israeliani: quella del conto economico. Guerra asimmetrica, spesa sproporzionata. Secondo quanto riportato da Euronews, Israele spende in media 4 milioni di dollari per intercettare ogni singolo missile balistico iraniano. Un dato impressionante, che da solo racconta la fragilità di un sistema bellico ad alta tecnologia ma ad altissimo costo. E come se non bastasse, il Wall Street Journal rivela che gli Stati Uniti stanno rifornendo Tel Aviv d’urgenza, poiché le scorte di intercettori stanno finendo a una velocità allarmante. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Israele, il sistema difensivo brucia miliardi. Per quanto ancora?

In questa notizia si parla di: israele - sistema - difensivo - brucia

Eurovision Song Contest 2025, polemiche furiose per il boom del televoto per Israele. L’organizzazione replica: “Abbiamo il sistema di voto più avanzato al mondo” - L’Eurovision 2025 è al centro di polemiche per il successo di Israele, secondo dietro l’Austria e con JJ vincitore.

Il nuovo sistema di difesa laser di Israele; Israele, il sistema difensivo brucia miliardi. Per quanto ancora?; Probabile formazione Inter: Chivu verso il 3-4-2-1.

Perché lo scudo di Israele non è infallibile? Iron Dome, Arrow e THAAD: come funzionano davvero - Israele dispone di una delle difese più avanzate al mondo, ma perché Iron Dome e Arrow a volte falliscono? Lo riporta msn.com

Media, 'Israele sta esaurendo i missili intercettori Arrow' - Lo afferma una fonte americana, che ha anche spiegato che gli Stati Uniti sono consapevoli del problema e stanno lavorando per migliorare il sistema di difesa terrestre, marittimo e aereo. Riporta ansa.it