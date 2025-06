Israele il ministro della Difesa Katz | Ucciso il capo della Forza Quds armò Hamas prima del 7 ottobre | A Ginevra l' Ue tratta con Teheran ma Trump gela gli europei

In un clima di tensione crescente nel Medio Oriente, notizie sorprendenti scuotono gli equilibri geopolitici: il ministro della difesa israeliano Katz sarebbe stato coinvolto in un'operazione che avrebbe portato all'uccisione del leader di Hamas prima del 7 ottobre. Mentre l'UE tenta di dialogare con Teheran a Ginevra, Trump blocca i piani europei, alimentando una crisi diplomatica. Dietro le quinte, la direttrice degli 007 USA rivede le sue posizioni, avvertendo che Teheran potrebbe costruire un’arma nucleare in settimane o mesi, aumentando

Dietrofront della direttrice degli 007 Usa dopo la critica del presidente: "Teheran potrebbe produrre arma nucleare entro settimane o mesi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, il ministro della Difesa Katz: "Ucciso il capo della Forza Quds, armò Hamas prima del 7 ottobre" | A Ginevra l'Ue tratta con Teheran ma Trump gela gli europei

In questa notizia si parla di: israele - ministro - difesa - katz

Medioriente, ministro Esteri Gb: “Stop accordi commerciali con Israele” - Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha annunciato al Parlamento la sospensione degli accordi commerciali con Israele, in risposta al blocco degli aiuti umanitari a Gaza.

#Iran #Israele Ad Haifa 14 feriti, esplosioni anche a Beer Sheva e Gerusalemme. "Fermeremo il nucleare dell'Iran con o senza Trump'", dice Netanyahu. Il ministro della Difesa, Katz, ordina all'IDF di intensificare gli attacchi contro il regime a Teheran. Vai su X

Secodo quanto riportano i media iraniani, Israele avrebbe bombardato la tv di stato di Teheran. Un video diventato virale mostra la presentatrice che interrompe la diretta nel momento dell’attacco per scappare. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, og Vai su Facebook

Trump deciderà se attaccare Iran entro due settimane; Ucciso il comandante Irgc, finanziò il massacro di Hamas; Israele, il ministro Katz: Khamenei moderno Hitler, non può continuare a esistere.

Israele, il ministro della Difesa Katz: "Ucciso il capo della Forza Quds, armò Hamas prima del 7 ottobre" | A Ginevra l'Ue tratta con Teheran - "Saeed Izadi, capo della divisione palestinese della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica è stato ucciso in un attacco isra ... Scrive msn.com

Israele: ritardata atomica Iran di almeno 2 o 3 anni. Katz: ucciso capo Quds, finanziò massacro di Hamas - Una nave della Marina militare israeliana ha colpito la notte scorsa un “sito infrastrutturale terroristico” della ’Forza Radwan’ del gruppo filo- Da ilsole24ore.com