Israele ha ucciso un capo dei Quds che finanziò il massacro del 7 ottobre

Israele ha annunciato l’eliminazione di Saeed Izadi, storico capo della divisione palestinese della Forza Quds, ritenuto responsabile di aver finanziato e armato Hamas prima del massacro del 7 ottobre. L'operazione, condotta a Qom, segna un passo importante nella lotta israeliana contro le sue minacce più pericolose. Un enorme risultato per l’intelligence e l’aeronautica militare israeliane, giustizia per chi minaccia la stabilità regionale.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l’ uccisione di Saeed Izadi, capo della divisione palestinese della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. L’uomo, che «ha finanziato e armato Hamas prima del massacro del 7 ottobre », è stato ucciso in un attacco israeliano su un appartamento nella città iraniana di Qom. «Un enorme risultato per l’intelligence e l’aeronautica militare israeliane, giustizia per gli assassinati del 7 ottobre e gli ostaggi», ha aggiunto Katz. ELIMINATED: Saeed Izadi, a founder of the Iranian regime’s plan to destroy Israel, was eliminated in a precise IDF strike in the area of Qom. 🔗 Leggi su Lettera43.it