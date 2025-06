Israele ha ragione a colpire l’Iran ma gli Stati Uniti devono restarne fuori

In un contesto di tensioni crescenti, il dibattito sulla legittimità delle azioni militari si fa ancora più complesso. Israele potrebbe avere motivi validi, ma l'ingerenza degli Stati Uniti rischia di complicare ulteriormente la situazione. La vera domanda è: fino a che punto il diritto internazionale può essere strumentalizzato per scopi geopolitici? Questo dilemma evidenzia come, spesso, le norme siano soggette a interpretazioni e abusi, minando la pace mondiale.

Non so se il diritto internazionale sia un inganno, come ha affermato ieri sulla Stampa George Kaplan, ma certamente è legato a uno status quo che può, a un certo momento, entrare in ebollizione. In questo caso, denunciare la «violazione del diritto internazionale» rischia di diventare, in contraddizione con la sua ragion d’essere, una coperta pseudogiuridica per realizzare i progetti più infami. Questo vale per l’attacco di Israele all’Iran. Il Consiglio dei governatori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ha approvato giovedì una risoluzione che accusa formalmente l’Iran di non rispettare i propri obblighi in materia nucleare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it