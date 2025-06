' Israele ha detto a Trump che non aspetterà due settimane'

Tensione alle stelle tra Israele e Iran, mentre i dirigenti israeliani comunicano agli Stati Uniti di non volere attendere ancora due settimane per un possibile accordo sul nucleare. La minaccia di un intervento unilaterale si fa concreta, con l’occhio puntato su Fordow. La situazione resta delicata: un passo falso potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri della regione. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa intricata crisi diplomatica.

Dirigenti israeliani hanno detto agli Usa di non voler aspettare le due settimane concesse da Donald Trump per vedere se l'Iran accetta di raggiungere un accordo sul nucleare e che Israele potrebbe agire da solo prima della scadenza, in particolare per colpire Fordow: lo scrive la Reuters citando due fonti, che parlano di una telefonata tesa giovedì scorso. Tra i partecipanti israeliani alla chiamata figuravano il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz e il capo militare Eyal Zamir, secondo una fonte della sicurezza. Per gli Usa il vicepresidente JD Vance e il capo del Pentagono Pete Hegseth.

