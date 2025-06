Israele drone Iran colpisce edificio a Beit She’an | la devastazione sulla scena

Una nuova escalation nel conflitto tra Israele e Iran scuote il nord di Beit She’an, dove un drone iraniano ha colpito un edificio, causando devastazione ma nessun ferito. La tensione cresce mentre le operazioni militari si intensificano, aprendo uno scenario incerto e inquietante per la regione. La situazione rimane critica e il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa escalation.

Le immagini della devastazione a Beit She'an, nel nord di Israele, dove un drone iraniano ha colpito un edificio a due piani. Secondo quanto riporta Times of Israel, che cita il servizio medico d'emergenza israeliano, Magen David Adom, non sono stati trovati feriti dopo che i sanitari hanno ispezionato il posto. La guerra tra Israele e Iran è scoppiata il 13 giugno, con raid aerei israeliani che hanno colpito siti nucleari e militari, alti generali e scienziati nucleari. Secondo un gruppo iraniano per i diritti umani con sede a Washington, almeno 657 persone, tra cui 263 civili, sono state uccise in Iran e oltre 2.

