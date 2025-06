Israele | Distrutto il 50% dei lanciatori di missili in Iran Teheran denuncia il capo dell’Aiea | Le sue parole sul nucleare violano l’imparzialità

La tensione tra Israele e Iran si intensifica mentre il mondo osserva con apprensione gli sviluppi sul fronte nucleare e militare. Con il presunto attacco israeliano che ha distrutto metĂ dei lanciatori di missili iraniani, la regione si avvia verso un possibile escalation. Tra le minacce, le azioni e le dichiarazioni di Teheran alimentano il clima di incertezza, lasciando emergere dubbi sulla stabilitĂ futura. In questo scenario, resta da capire se gli Stati Uniti si schiereranno al fianco di Israele o prediligeranno una via diplomatica.

In attesa di capire se Donald Trump trascinerĂ gli Stati Uniti in guerra con l’Iran e al fianco di Israele, in Medio Oriente si continua a combattere. Nella mattinata di sabato 21 giugno, i caccia dell’aeronautirca dello Stato Ebraico hanno attaccato e ucciso Behanam Shahriari, comandante dell’unitĂ di trasferimento di armi (190) della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie e responsabile del contrabbando di armi agli emissari iraniani in Medio Oriente. Secondo l’Idf, Shahriari «ha lavorato direttamente con Hezbollah, Hamas e Houthi fornendo missili e razzi che sono stati lanciati contro Israele durante la guerra». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: israele - iran - distrutto - lanciatori

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Sembra che l'esercito israeliano abbia distrutto i lanciatori di missili iraniani usando Photoshop come arma #Israele #Iran Vai su X

Idf, 'distrutto un terzo dei lanciatori di missili in Iran'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia . Iran, gli attacchi israeliani hanno provocato 224 morti. Israele, 24 morti negli attacchi dall'Iran dall'inizio delle ostilità venerdì. Iran, 'Gb-Francia-G Vai su Facebook

Israele: «Distrutto il 50% dei lanciatori di missili in Iran». Teheran denuncia il capo dell'Aiea: «Le sue parole sul nucleare violano l'imparzialità »; Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Guerra Israele-Iran, Putin: «L'Iran ha diritto all'uso pacifico del nucleare. L'Aiea non ha prove su sviluppo.

Idf, distrutto il 50% dei lanciatori di missili in Iran - L'Idf rende noto negli ultimi giorni, ondate di intensi attacchi dei caccia israeliani hanno distrutto oltre il 50% dei lanciatori di missili balistici e molti altri sono intrappolati nei tunnel colpi ... Si legge su ansa.it

Idf, distrutto un terzo dei lanciatori di missili in Iran - Cinquanta caccia hanno identificato e distrutto centri di comando, magazzini con missili, colpito una squadra che stava per lanciare ordigni. Segnala ansa.it