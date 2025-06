Israele | colpito sito nucleare Isfahan

Nella notte, Israele ha lanciato una serie di raid mirati in Iran, colpendo decine di obiettivi sensibili tra cui il sito nucleare di Isfahan. L'operazione ha provocato la morte di cinque membri delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e del comandante Shahriari, responsabile del contrabbando di armi. Questi eventi segnano un importante capitolo nelle tensioni mediorientali, con possibili ripercussioni geopolitiche di vasta portata. La situazione rimane altamente volatile e in evoluzione.

